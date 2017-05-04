Nisan Ayı MVP’si Bogdan Bogdanovic

Sezona oldukça iyi bir giriş yaptıktan sonra, dördüncü haftada oynanan Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan ve formasından uzun süre ayrı kalan Bogdanovic, sezon genelinde 14.5 sayı (%57.1 iki sayı ve %43.2 üç sayı), 3.6 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı.

Bogdanovic, nisan ayı içerisinde çıktığı ilk maçta Barcelona'ya karşı 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma üretti. Bogdan, 17 verimlilik puanı yakaladığı maçın ikinci yarısındaki performansla birlikte, Fenerbahçe'nin rakibini 68-65 yenmesine yardımcı oldu.

Özellikle Play-off serisinde Panathinaikos'a karşı harika bir performans ortaya koyan Bogdanovic, Play-off serilerinde ilk iki maçın en değerli oyuncusu da olmuştu. Bogdanovic, Fenerbahçe'nin Atina'da 58-71 kazandığı Panathinaikos Superfoods mücadelesinde 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile oynayarak 35 verimlilik puanı üretti. Bogdan, Fenerbahçe’nin 75-80 üstünlüğü ile tamamlanan ikinci maçta da 25 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile 35 verimlilik puanına ulaştı.

Sırp yıldız, Play-off serisini 19.3 sayı (%62.5 iki sayı, %60.0 üç sayı, %100 serbest atış), 7 ribaund, 4 asist, 1.3 blok ve 1.0 top çalma ve 26 verimlilik puanı istatistikleriyle noktalayarak sarı-lacivertli takımın Final Four başarısında büyük pay sahibi oldu.