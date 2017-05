Obradovic’in ustalık eseri

Her kitabın giriş, gelişme, sonuç bölümleri, sayfalara ruhunu veren kahramanları ve kendine has bir olaylar zinciri vardır. Fenerbahçe 2015'te Euroleague arenasına sağlam bir ‘giriş' yaparken, Madrid'deki Final Four'daki ilk maçta ev sahibi Real Madrid'e yenildi, İspanyollar finalde de Olympiakos'u devirip kupayı ülke dışına çıkarmadı. Kitabın girişi, 2015'teydi, geçen yıl hikayenin gelişme bölümü yazıldı, şimdi sıra sonuç bölümünü altın harflerle “Fenerbahçe” diye yazmaya geldi. 2016'da ise Obradovic ve takımının kaleme aldığı Berlin'deki ‘gelişme' bölümüne şahit olduk. Bu kez Euroleague kupası Final Four finalinde F.Bahçe'nin elinden kayıp dramatik şekilde CSKA'ya gitti.

Ve şimdi sıra 3 yıl önce Madrid'de başlayıp İstanbul'a uzanan hikâyenin ‘sonuç' bölümünü, tarihe altın harflerle, “Fenerbahçe” diye yazmaya geldi. Euroleague tarihinde ilk kez üst üste 3 defa Final Four gören koç Zeljko Obradovic ve öğrencileri, bu kez kendi taraftarının ev sahipliğinde Euroleague kupasını kaldırabilecek mi? Sorunun yanıtını belirleyecek faktörler için biraz geriye gidelim.

DEĞİŞİM GHERARDINI iLE BAŞLADI

1- Mevcut kadronun omurga oluşumu, 2014-2015 sezonuna dayanıyor. O dönem, şu anki as yıldızlardan sadece Melih, Bogdanovic ve Vesely takımdaydı.

2- 2014-15 sezonu sonlarında genel menajerliğe Gherardini gelince, Benetton'ın ardından F.Bahçe'de de ‘kadro mühendisliği' için güçlerini birleştiren Obra ve İtalyan basketbol adamı, ‘sayfalara ruhunu verecek kahramanları' bir araya toplamaya başladı.

3- Ekpe Udoh, Luigi Datome, Dixon, Sloukas, Antic ve Kalinic gibi önemli isimler, F.Bahçe'nin gücüne güç kattı. İstikrar da sağlanınca sarı lacivertliler basketbolda seviye atladı.Sözün özü Fenerbahçe, başarının asla tesadüf olmadığını; Obradovic gibi kusursuz bir seçim yapıp, işi Gherardini gibi bir profesyonele bırakıp, üzerine de Avrupa'nın en kaliteli kadrolarından birini kurarak herkese gösterdi.

USTALIK ESERİ!

Final Four İstanbul öncesi F.Bahçe'nin yaptığı medya günündeki atmosfer, iki sezondur düzenlenen önceki F.Bahçe Final Four medya günleriyle kıyaslandığında fark yarattı. Şöyle ki…

1- Takım, Final Four heyecanını dizginleyecek olgunluğa erişmiş durumda.

2- Tecrübe, öz güven ve aile ortamıyla işler kötü gitse de pes etmeyecek tavırları var.

3- Obra, soğukkanlı ve rahat duruşunu takıma aşılamış. Bu kez imzayı, ‘ustalık eseri' olan Fenerbahçe'yi kupayla onore ederek Obradovic atacaktır!