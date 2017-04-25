Obradovic'ten Panathinaikos açıklaması

Panathianikos ile deplasmanda oynanan 2 maçı da kazanarak seride durumu 2-0 yapan ve Final Four’a yükselmek için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu akşam taraftarı önünde 3. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Zeljko Obradovic, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Obradovic, “Kural çok basit; Final Four'a ulaşmak isteyen takımın üç galibiyete ihtiyacı var. Ve biz iki galibiyetteyiz. Hangi takıma karşı oynadığımızın farkındayız. Panathinaikos çok iyi bir ekip. Kaliteli bir takım ve buraya savaşmaya gelecekler. Onlar da bizim gibi, mümkün olan en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklar. Her iki takım için de çok ilgi çekici ve sert bir maç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Antic: “Taraftarlarımız hak ediyor”

Fenerbahçe’li basketbolcu Pero Antic de Panathinaikos karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Antic, rakibin çok sert bir ekip olduğunu söyleyerek, “Buraya yara almış bir şekilde geliyorlar. Sahip oldukları her şeyi ortaya koymaya çalışacaklar. Çok iyi bir teknik ekibe sahip, harika bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de genel olarak iyi bir takımız ve bunu ilk iki maçta kanıtladığımızı düşünüyorum. Şimdi taraftar desteği bizim yanımızda olacak. Bu maçta daha da sert oynayacak ve taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmeye çalışacağız. Çünkü taraftarlarımız bunu, kendi evimizde yaşamayı fazlasıyla hak ediyorlar” dedi.