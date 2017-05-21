Olympiakos'un belalısı Obradovic !

1992’de Partizan’la antrenörlük serüvenine başlayan ve kariyeri boyunca çalıştırdığı tüm takımları, Avrupa kulvarında şampiyonluk yaşatan efsane coach Zeljko Obradovic şimdi de Fenerbahçe’nin müzesine Euroleague kupasını kazandırmak adına bir kez daha finalde Olympiakos’un karşısına çıkacak. 25 yıllık süreçte Avrupa Ligi’nde Olympiakos’la 2 kez finalde ve 1 kez yarı finalde karşılaşan Obra, Yunan rakibine hiç geçit vermedi. Final oynadığı 1994’te Joventut’la (5957), 1995’te Real Madrid’le (7361) şampiyonluğa ulaşırken, 2009’da da yarı finalde Olympiakos engelini aşıp o sezon da Panathinaikos’a (84-85) 4. Euroleague kupasını kazandırdı.



Yunanistan’da 13 finalden 10’unu kazandı



1999-2012 tarihleri arasında çalıştırdığı Panathinaikos sayesinde Obra, Olympiakos’u çok yakından tanıma fırsatı yakaladı. Bu dönem içerisinde de sadece Avrupa Ligi’nde değil Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası’nda da iki takım bir çok kez karşılaşma fırsatı yakaladı. Obradovic’in çalıştırdığı dönem PAO, ezeli rakibi Olympiakos’la 81 kez karşı karşıya geldi... Ligde 67 maçtan 41’ini, kupada 11 maçtan 8’ini ve Euroleague’de de 3 maçtan 2’sini kazanmayı başardı. Obra’lı Panathinaikos ayrıca ligde Olympiakos’a karşılaştığı 8 final serisinden 7’sini (2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), kupada 5 finalden 3’ünü kazanmayı başardı. Kariyeri boyunca 6 farklı takım çalıştıran Obra, her kulvarda Olympiakos’la toplam 92 maçta karşı karşıya geldi ve rakibini 57 kez yenerken 35 kez de yenildi.



Obradovic’in 500. maçı



Fenerbahçe coachu Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk mücadelesi verecek. Kariyerine başladığı 1991 yılından bu yana 22. kez Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda başantrenörlük yapan Sırp çalıştırıcı, “Kupa 1”de 499 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Avrupa Ligi yönetimi tarafından ‘efsane’ olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan 57 yaşındaki başantrenör, 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı.



OBRA’NIN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARIN OLYMPİAKOS ÖNÜNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ



PARTİZAN (1991-93)/OLYMPİAKOS

Resmi olarak Avrupa Ligi’nde hiç karşılaşmadılar

JOVENTUT (1993-94)/OLYMPİAKOS

YIL O - O - O AVRUPA LİGİ

1994 - - - - 1 1/0*

TOPLAM - - - - 1 1/0

REAL MADRİD (1994-97)/OLYMPİAKOS

YIL O - O - O AVRUPA LİGİ

1995 - - - - 1 1/0*

1996 - - - - 3 2/1

TOPLAM - - - - 4 3/1

BENETTON (1997-99)/OLYMPİAKOS

Resmi olarak Avrupa Ligi’nde hiç karşılaşmadılar

PANATHİNAİKOS (1999-12)FENERBAHÇE/OLYMPİAKOS

YIL O YUNAN LİGİ O YUNAN KUPASI O AVRUPA LİGİ

2000 2 0/2 - - - -

2001 7 4/3* 1 1/0 - -

2002 4 2/2 1 0/1 2 1/1*

2003 2 1/1* 1 1/0* - -

2004 4 4/0* - - - -

2005 4 3/1* 1 1/0* - -

2006 5 4/1* 1 1/0* - -

2007 7 4/3* 1 1/0* - -

2008 7 5/2* 1 1/0* - -

2009 6 4/2* 1 1/0* 1 1/0*

2010 6 4/2* 1 0/1 - -

2011 6 3/3* 1 0/1 - -

2012 7 3/4 1 1/0* - -

TOPLAM 67 41/26 11 8/3 3 2/1

FENERBAHÇE (2013-)/OLYMPİAKOS

YIL O - O - O AVRUPA LİGİ

2013 - - - - 2 0/2

2014 - - - - 2 1/1

2015 - - - - 2 1/1

TOPLAM - - - - 6 2/4

GENEL TOPLAM: 92 MAÇ 57 GALİBİYET / 35 MAĞLUBİYET

(*) ŞAMPİYON OLDU