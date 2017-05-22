Olympiakos'un sahiplerinden olay sözler !

Olympiakos'un sahipleri Panagiotis ve George Angelopoulos, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Angelopoulos kardeşlerin sözleri:

"Burada yaptıklarımızdan ötürü gururluyuz. Bu takım yarı finalde her şeyini ortaya koydu. Deplasmanda oynadık finali ve 2015 Madrid'de ne olduysa aynısı oldu. Umarım bir gün Atina'da da final olur ve 15 bin kişiyle destekleniriz.

Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Soyunma odasında oyuncularını tebrik ettik. Biz de kendi oyuncularımızla ne kadar gurur duyduğumuzu, soyunma odasında belirttik. Bu bir spor, zaferler ve mağlubiyetler olacaktır. Bu mağlubiyet, Olympiakos'un son 9 yılda Avrupa'nın tepesinde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Son 10 yılda Avrupa'nın önde glen takımıyız."

"BUNU EUROLEAGUE İSTEMEZDİ"

"Finalin koşulları olağanüstüydü. EuroLeague finali oynuyorduk ve ev sahibi takım biletlerin yüzde 86'sına sahipti. Bunu EuroLeague'de istemezdi. Gelecek yıl Belgrad'da bu kadar bilet bulamayacaklar. Soyunma odasında oyunculara, son 7 yılda bu 5'inci finalimizdi dedim. Küçük bir bütçeyle büyük işler başaran bir ekibiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu takımla gurur duyuyoruz. Yaptıkları sıradışı."

"13 BİN TÜRK'E KARŞI KAZANAMADIK"

"Rakibimiz 13 bin Türk taraftarın desteğiyle oynuyordu ama tek bir Türk oyuncu bile yoktu ve koçları da Türk değildi. Biz Yunan takımıyız, Yunan oyuncularımız ve Yunan bir koçumuz var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum ama örnek almıyorum. Onların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımız karşılaştırılamaz. Biz küçük bütçeyle takım kimyası üzerinden hareeket ediyoruz. Genel koşullar bize karşı. CSKA'ya karşı büyük bir maç oynadık. Onlar 45 milyon harcıyor. 2 gün sonra 13 bin Türk'e karşı da kazanamadık."