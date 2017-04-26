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  1. 26 Nisan 2017 12:44

Panathinaikos başkanı Giannakopoulos çıldırdı

Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında saha avantajına rağmen alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrasında Dimitris Giannakopoulos takımını cezalandırdı.

Panathinaikos başkanı Giannakopoulos çıldırdı
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THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe’ye 3-0 ile elenen Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti. Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.

THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos’ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan’a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.

Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul’dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.

İHA

euroleague , fenerbahçe , yunanistan , uçak , otobüs , Panathinaikos