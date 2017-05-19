CANLI MAÇ GALATASARAY - OSMANLISPOR / MAÇTA 2 GOL VAR !
Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı !
Kerem Demirbay: Zaten Türkiye için oynayamazdım
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi şok eden hamle
Samsun'da ilginç dünya rekoru !
Samsun'da ilginç dünya rekoru !
Sinan Erdem Spor Salonu'na taraftar akını !
Sinan Erdem Spor Salonu'na taraftar akını !
Güreşte 1 gümüş 1 bronz !
Güreşte 1 gümüş 1 bronz !
Rafael Nadal Roma Açık'a veda etti !
Rafael Nadal Roma Açık'a veda etti !
Galatasaray transferini resmen açıkladı
Galatasaray transferini resmen açıkladı
Euroleague Final Four hakemleri mercek altında
Euroleague Final Four hakemleri mercek altında
Advocaat dün gitti bugün geldi
Advocaat dün gitti bugün geldi
Altınordu Başkanı: Şimdi sıra softwarede !
Altınordu Başkanı: Şimdi sıra softwarede !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. THY EuroLeague
  5. 19 Mayıs 2017 19:53

Sinan Erdem'e taraftar akını !

THY Euroleague için Fenerbahçe taraftarları Sinan Erdem'e akın etti. Salon'un 4'te 3'ü Fenerbahçeli.

Sinan Erdem'e taraftar akını !
A+ A-

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı THY Euroleague’de Sinan Erdem Spor Salonu’nu Fenerbahçeliler doldurdu. 15 bin kişilik salonun 4’te 3’ü Sarı-Lacivert renklere bürünürken, Olympiacos taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri yaklaşık 2 bin kişi ile doldurdu. 500 kadar CSKA taraftarı, az sayıda Real Madrid seyircisi yer aldı.

YÖNETİM TAM KADRO

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler şampiyonluk bekledikleri takımlarını erken saatlerden itibaren desteklemeye başladı. Neredeyse güne Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler 18.30’da başlayan CSKA-Olympiacos maçını da dikkatle izledi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler sahaya en yakın yerde ve ön sırada yer aldı.

euroleague , basketbol , basketbol haberleri , sinan erdem spor salonu