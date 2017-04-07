Türk basketbol tarihinde bir ilk !

Darrüşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız’ı 78-62’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Euroleague’de çeyrek finale kaldı. Daçka çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

Türkiye, Euroleague çeyrek finallerde ilk kez 3 Türk takımı Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe ile temsil edecek. Bununla birlikte Darrüşafaka Doğuş kulüp tarihinde ilk kez Play-off’lara kalarak yeni bir rekora imza attı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş

Panathinaikos – Fenerbahçe

CSKA Moskova – Baskonia

Olympiakos – Anadolu Efes