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  1. 07 Nisan 2017 22:19

Türk basketbol tarihinde bir ilk !

Euroleague tarihinde ilk kez 3 Türk takımı çeyrek finale yükseldi.

Türk basketbol tarihinde bir ilk !
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Darrüşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız’ı 78-62’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Euroleague’de çeyrek finale kaldı. Daçka çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

Türkiye, Euroleague çeyrek finallerde ilk kez 3 Türk takımı Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe ile temsil edecek. Bununla birlikte Darrüşafaka Doğuş kulüp tarihinde ilk kez Play-off’lara kalarak yeni bir rekora imza attı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş

Panathinaikos – Fenerbahçe

CSKA Moskova – Baskonia

Olympiakos – Anadolu Efes

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