Yunanlar bizi konuşmaya devam ediyor

Anadolu Efes, Pire’deki 2. maçta Olimpiakos’a karşı 73-71 galibiyetle skoru eşitlerken (1-1) , aynı zamanda, kırmızı-beyazlıların, Euroleague play-off maçlarında 6 yıldır sahasında hiç yenilmeme serisine de son verdi. Son olarak 24 Mart 2011’de sahasında Siena’ya (65-82) yenilen Olimpiakos, daha sonra sahasında oynadığı 10 play-off maçını da kazanmıştı.

Play-off maçlarında Fenerbahçe’den sonra Anadolu Efes’in de başarış üzerine Yunanistan’ın iki ezeli rakibi Panathinakos ve Olimpiakos, saha avantajlarını kaybetmenin stresi ve moral bozukluğu ile İstanbul’a gidecekler.

Fenerbahçe’nin Panatinaikos’a karşı Atina’daki 2 maçı da kazanması Yunan basketbol otoriteleri için büyük sürpriz değildi. Buna karşı “çantada keklik” sayılan Anadolu Efes’in Pire’deki SEF salonunda Olimpiakos’u 2. maçta yenmesi şaşkınlık yarattı.

Basketbol yorumcusu Kostantinos Melayies, Efes’in galibiyeti için şunları söyledi: “Olimpiakos için fırsat kaçtı. Play-off maçlarının, normal perioddaki 30 maçtan çok farklı oldukları birk kez daha kanıtlandı. Maç son dakikalardaki hatalar yüzünden kaybedildi. Daha iyi ve daha istikrarlı bir takım olan Olimpiakos hala favori. Ancak, bunu sahada kanıtlaması gerek”.

Maç ile ilgili Yunan gazeteleri ve haber sitelerinin manşet ve başlıkları ise şöyle:

Goal: Efes, Olimpiakos’a fes giydirdi. Efes SEF’i fethetti.

Sporday: VE şimdi koşmak zorundayız. Persovic, Olimpiakos için dersini iyi çalışmış.

Protatlitis: Zararı yok..

Proto Thema: Efes son dakikalarda daha sakin olduğu için kazandı.