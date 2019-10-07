Eurocup heyecanı canlı yayında S Sport2 ve S Sport Plus'ta

Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa, turnuvada ilk hafta oynanan maçlarda perfomanslarıyla taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Ligin ikinci haftasında 8 Ekim Salı günü Darüşsafaka Tekfen Nanterre ile karşılaşırken B Grubunda yer alan Tofaş Bursa ise Partizan’la karşı karşıya geliyor.

D Grubunda yer alan Galatasaray ise 9 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da ikinci galibiyetini kazanmak için Oldenburg ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Basketbol severler karşılaşmaları S Sport2 ve S Sport Plus’tan canlı olarak izleyebilecek.

Bu yıl Eurocup’ta mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray Doğa Sigorta 2016 yılında Eurocup’ı kazanırken, Darüşşafaka Tekfen de 2018 yılında kupayı kazanmıştı.

Turnuvada, Avrupa’nın ekol takımları arasında yer alan Unicaja Malaga, Unics Kazan ve Cedevita Olimpija Ljubljana’nın yanı sıra yıllar sonra EuroCup heyecanını yaşayan Virtus Bologna da şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor.

2 Ekim'de başlayan Avrupa’nın basketbol vitrini EuroCup’ta büyük kulüpler yıldızlarla dolu kadrolarıyla, şampiyonluğu göğüsleyebilmek için parkede kozlarını paylaşmaya devam edecek. 21 ve 27 Nisan tarihlerinde finale kalmayı başaran son iki takım ise gelecek sezon THY Euroleague'de yer almaya hak kazanacak.

S Sport2 TV+ 78. kanaldan izlenebilir.

Eurocup Heyecanı S Sport Plus’la Her Yerde

Eurocup dışında, NBA, NCAA, WNBA gibi dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarını kullanıcılarına sunan S Sport Plus’ta, basketbolseverler maçları canlı ya da maçlar biter bitmez Tekrar-İzle özelliğiyle istedikleri zaman; akıllı telefon, pc ya da geniş ekran seçenekleriyle istedikleri yerde izleyebiliyorlar. Çoklu Ekran özelliğiyle izlemeye başladıkları maçı, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyorlar.