EUROCUP Darüşşafaka'nın !

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka bu şampiyonlukla birlikte önümüzdeki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

TÜRKİYE'NİN 8. AVRUPA KUPASI OLDU

Darüşşafaka, Türkiye'ye 8. Avrupa kupasını getirdi! Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Doğuş birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, rakibi karşısında istediği sonucu elde ederek 2015-2016 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım oldu.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.