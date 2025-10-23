  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. EuroLeague'in ünlü hakemine operasyon: Evinde 250 bin euro bulundu

EuroLeague'in ünlü hakemine operasyon: Evinde 250 bin euro bulundu

EuroLeague'in ünlü hakemine operasyon: Evinde 250 bin euro bulundu
Güncelleme:

EuroLeague hakemi Uros Nikolic, organize suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nikolic'in evinde 250 bin euro bulunduğu belirtildi.

Avrupa'nın en üst düzey basketbol ligi olan EuroLeague'de sezon tüm hızıyla devam ediyor.

Organizasyonda 6. hafta maçları dün başlarken, Sırbistan'dan gelen son gelişmeler dikkati saha dışına çekti.

NIKOLIC GÖZALTINA ALINDI

Sırp gazetesi Blic'in haberine göre polis Nikolic'in evinde 250 bin euro para buldu.

Bu paranın Vracarcsi adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilirken çetenin Vracar bölgesinde işlenen birinci dereceden cinayetlerden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Sırp devlet televizyonu RTS'nin haberine göre ise Nikolic ile birlikte 10 kişi daha gözaltına alındı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu, hakemin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 

FINAL FOUR'DA GÖREV ALMIŞTI

Önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecek olan 40 yaşındaki hakem, 2021 ve 2024 yılllarının EuroLeague Final Four'larında görev almıştı.

Nikolic, en son 2 Ekim 2025 tarihinde oynanan Real Madrid-Olympiakos maçında görev almıştı.

text-ad
Etiketler euroleague Hakem suç örgütü Uros Nikolic
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı!
Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi! 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi!