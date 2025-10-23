EuroLeague'in ünlü hakemine operasyon: Evinde 250 bin euro bulundu

EuroLeague hakemi Uros Nikolic, organize suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nikolic'in evinde 250 bin euro bulunduğu belirtildi.

Avrupa'nın en üst düzey basketbol ligi olan EuroLeague'de sezon tüm hızıyla devam ediyor.

Organizasyonda 6. hafta maçları dün başlarken, Sırbistan'dan gelen son gelişmeler dikkati saha dışına çekti.

NIKOLIC GÖZALTINA ALINDI

Sırp gazetesi Blic'in haberine göre polis Nikolic'in evinde 250 bin euro para buldu.

Bu paranın Vracarcsi adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilirken çetenin Vracar bölgesinde işlenen birinci dereceden cinayetlerden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Sırp devlet televizyonu RTS'nin haberine göre ise Nikolic ile birlikte 10 kişi daha gözaltına alındı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu, hakemin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

FINAL FOUR'DA GÖREV ALMIŞTI

Önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecek olan 40 yaşındaki hakem, 2021 ve 2024 yılllarının EuroLeague Final Four'larında görev almıştı.

Nikolic, en son 2 Ekim 2025 tarihinde oynanan Real Madrid-Olympiakos maçında görev almıştı.