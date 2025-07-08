Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Kariyerine NBA'de devam edecek
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Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki basketbolcu Nigel-Hayes-Davis’in kariyerine NBA’de devam edeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2022-2023 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, sarı mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."
DHA
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