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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ikinci kez devirdi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ikinci kez devirdi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki müsabakada Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yine mağlup etti ve 2-0 öne geçti!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off final serisinin ikinci maçında karşılaştı.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 93-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk maçta da Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu skorla birlikte seride 2-0 öne geçmiş oldu.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

Maç - 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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