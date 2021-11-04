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Fenerbahçe Beko, CSKA deplasmanında kazandı

Fenerbahçe Beko, CSKA deplasmanında kazandı

Turkish Airlines Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'yı 91-82 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oldu.

Megasport Arena'daki karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko 91-82 kazandı.

18 sayı atan Nando de Colo, maçın son bölümüne damga vuran isim oldu.

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Fenerbahçe Beko turnuvadaki 3. galibiyetini alırken, Rus ekibi CSKA Moskova ise 4. yenilgisi aldı.

Etiketler csk moskova fenerbahçe basketbol
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