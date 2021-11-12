Fenerbahçe Beko evinde farklı kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milano ekibine farklı kaybetti.

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko evinde AX Armani Exchange Olimpia Milano ile karşılaştı.

Bundan önce oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet çıkaran Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Fenerbahçe Beko maçın ilk çeyreğinde yalnızca 3 sayı bulabildi. İlk çeyrek 3-22 Olimpia Milano üstünlüğüyle biterken sarı-lacivertliler Euroleague tarihinde bir çeyrekte en az sayıya ulaştığı maçı çıkardı.

İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen Fenerbahçe Beko bu süreçte 17 sayı bulurken Olimpia Milano ise ikinci çeyrekte 15 sayı buldu ve ilk yarı 20-37 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Olimpia Milano farkı bir kez daha açtı. Bu periyotta 9-25'lik üstünlük kuran Milano, son çeyreğe 29-62 önde gitti.

Son çeyrekte farkı kapatamayan Fenerbahçe Beko sahadan 43-68'lik skor ve 25 sayı farkla yenik ayrıldı.