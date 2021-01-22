Fenerbahçe Beko, Moskova'dan zaferle dönüyor

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 21. hafta maçında deplasmanda CSKA Moskova ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi temsilcimiz 89-83 kazandı ve Euroleague'de üst üste 6. galibiyetini aldı.
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