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Fenerbahçe Beko, Olympiakos'tan fark yedi

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'tan fark yedi
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Fenerbahçe Beko, Euroleague 22. haftasında karşılaştığı Olympiakos'a 93-73 yenildi.

Euroleague 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın Olympiakos ekibine 93-73 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 9. yenilgisini aldı. Euroleague’in lideri Olympiakos ise 15. galibiyetini aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan’da oynanan maçı da Olympiakos, 94-67’lik skorla kazanmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maça sarı-lacivertli ekip tutuk başladı ve 8-0’lık skorla yenik duruma düştü. İlk 5 dakikalık bölümün sonlarına doğru toparlanarak ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, sonrasına konuk ekibin etkili oyununa karşı koyamadı ve ilk periyottan 24-10 yenik ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİNE BÜYÜK TEPKİ

İkinci periyoda Motley’nin kaydettiği üçlük ile başlayan Fenerbahçe Beko, ardından rakibine yine 8-0’lık bir seri verdi ve ardından da Wilbekin’in iki teknik faul sonrası daha ilk yarı bitmeden ikinci periyodun ortalarına doğru oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler, periyodun sonlarına doğru farkı eritmeye çalışsa da devreye 51-30 mağlup durumda girdi. Devre sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, hakeme yoğun tepki gösterdi.

FARK 13 SAYIYA İNDİ AMA…

Devrenin ardından üçüncü periyotta da karşılıklı sayılarla farkın kapanmasını engelleyen konuk ekip, son periyoda 77-51 önde girdi.

Dördüncü periyoda iyi başlayan ve 15-2’lik bir seri ile farkı 13 sayıya düşüren Fenerbahçe Beko, maçın son dakikalarında ise farkın tekrar açılmasını engelleyemedi ve maçtan da 93-73 yenik ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bıssang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Antetokounmpo 10, Hayes-Davis 2, Booker 10, Calathes, Guduric 24, Melih Mahmutoğlu 14, Motley 6, Edwards 2, Pierre 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer
Olympiakos: Walkup 12, Canaan 20, Fall, Papanikolaou 21, Vezenkov 12, Bolomboy 4, Shaq McKissic 12, Lountzis 1, Larentzakis 11
1. Periyot: 10-24
Devre: 30-51
3. Periyot: 51-77
5 Faulle çıkan: Wilbekin (13.56)

Etiketler Fenerbahçe Beko Euroleague Olympiakos
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