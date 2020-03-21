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  4. 21 Mart 2020 12:48

Fenerbahçe Bekoalarmı! Bazı oyuncularda tespit edildi

Fenerbahçe Beko’lu basketbolcularda Koronavirüs şüphesi. Fenerbahçe Kulübü, “Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Bekoalarmı! Bazı oyuncularda tespit edildi
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır" denildi.

Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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