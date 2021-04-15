Fenerbahçe Beko'da korona vaka sayıları artıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip Coronavirüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.