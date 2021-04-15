  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko'da korona vaka sayıları artıyor

Fenerbahçe Beko'da korona vaka sayıları artıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip Coronavirüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Etiketler fenerbahçe beko vaka korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel hastanelerde skandal! Günlüğü 5 bin TL’ye hasta alıyorlar
Teşkilat dizisine damga vuracak ''suikast''...
Ölüler kenti 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Maskeli sihirbaz bir sırrını daha açıkladı!
Şehirlerarası yola çıkanlardan bu evraklar istenecek!
Tacizci taksici dehşeti kamerada! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Merkez'in faiz kararına dolar, euro ve altından sert tepki!
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı! Tablo çok kötü!
İŞKUR büro memuru alımı başladı!
Vaka sayısının patladığı ilde sahil ve parklar kapatıldı