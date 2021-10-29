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Fenerbahçe Beko'da yine hüsran

Fenerbahçe Beko'da yine hüsran

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında Olympiakos’a konuk oldu. Yunanistan'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertli ekip 67-65'lik skorla mağlup ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Barcelona'ya son topta yenilen Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında da son hücum da mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a Sloukas'ın bitime 2 saniye kala bulduğu basket ile 67-65 mağlup oldu

Sarı-Lacivertli ekip bu mağlubiyetle beraber bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de 7 maçta 5. yenilgisini almış oldu.

 Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunda şu an 18 takım arasından şu an 14. sırada.

Fenerbahçe'de Jan Vesely'nin 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko EuroLeague
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