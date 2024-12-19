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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague maçı ertelendi
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THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbal arasında oynanacak maç ertelendi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması gereken Paris Basketbol maçıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Paris Basketbol'da maça çıkacak sayıda oyuncu bulunmadığı için mücadelenin ertelendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko EuroLeauge Paris Basketbal
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