Fenerbahçe tezahüratı Terim'i ayağa kaldırdı !

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılılar, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Müsabaka öncesi takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları da tribüne çağırdı.

MAHMUTİ İLE YAN YANA

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de bu önemli müsabakayı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerini aldı. Kızı Merve Terim Çetin ile müsabakayı izlemeye gelen Terim, taraftarların alkışlarıyla salona girdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adamı, “İmparator Fatih Terim” tezahüratlarıyla karşıladı. Terim, sahanın hemen kenarında, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile yan yana maçı izledi.

Sinan Erdem’de taraftarın “Ayağa kalkmayan Fenerli olsun” tezahüratı üzerine saha kenarında maçı izleyen Fatih terim kısa süreliğine ayağa kalktı.

Avrupa'da kupaya sadece bir adım kaldı !

BAŞKAN CENGİZ LOCADA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locadan takip etti. Bazı yönetim kurulu üyeleriyle müsabaka öncesi locada yerini alan Cengiz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ile karşılaşmayı izledi.