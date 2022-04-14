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Fenerbahçe yenildi, Anadolu Efes'in rakibi belli oldu

Fenerbahçe yenildi, Anadolu Efes'in rakibi belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Tel Aviv'e 85-76 mağlup olmasıyla birlikte Anadolu Efes'in play-off turundaki rakibi Olimpia Milano oldu.

Anadolu Efes'in Euroleague'de play-off'taki rakibi Olimpia Milano oldu.

Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Maccabi Tel Aviv'e 85-76 mağlup olmasıyla birlikte Anadolu Efes normal sezonu 6. sırada tamamladı ve Olimpia Milano'nun rakibi oldu.


Bu galibiyetle birlikte 5. sıraya yükselen Maccabi ise Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Seride ev sahibi avantajına sahip olan Milan, ilk 2 maçı evinde oynayacak. 3. maçta seri İstanbul'a dönecek. Gerekmesi halinde 4. maç yine İstanbul'da olacak. Seri uzarsa 5. maç İtalya'da oynanacak.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Barcelona - Bayern Münih

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv


Olympiakos - Monaco

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe anadolu efes basketbol
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