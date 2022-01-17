Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Fenerbahçe Beko'dan Başantrenör Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Yapılan bilgilendirmede Djordjevic’in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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