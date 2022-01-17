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Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko'dan Başantrenör Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Yapılan bilgilendirmede Djordjevic’in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Etiketler fenerbahçe koronavirüs beko basketbol
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