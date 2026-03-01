Fenerbahçe'de büyük şok: Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın hedef aldığı Dubai'de mahsur kaldı.

ABD ve İran arasında çatışmalar devam ediyor. ABD-İsrail ortaklığında gerçekleştirilen saldırılara yanıt veren İran güçleri, ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini hedef aldı. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan patlama sesleri yükseldi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, milli arada Dubai’de bulunuyordu. Litvanyalı başantrenör bölgede yaşanan olaylar sebebiyle Dubai’de mahsur kaldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli ekip, Jasikevicius’un İstanbul’a dönüş sağlayabilmesi için harekete geçti.

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Sarunas Jasikevicius’un İstanbul’a dönmesi için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

DHA