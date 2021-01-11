Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.
Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol