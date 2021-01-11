Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.



Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.''