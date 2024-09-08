Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması
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Pasha Group, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın göğüs sponsoru oldu.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Pasha Group, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, firmanın, basketbol takımının forma önü sponsoru olduğu belirtildi.
Futbol A takımının da sponsoru olan Pasha'nın logosunun, sarı-lacivertli takımın isim sponsoru olan Beko'yla birlikte forma önünde yer alacağı kaydedildi.
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