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Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması
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Pasha Group, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın göğüs sponsoru oldu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Pasha Group, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, firmanın, basketbol takımının forma önü sponsoru olduğu belirtildi.

Futbol A takımının da sponsoru olan Pasha'nın logosunun, sarı-lacivertli takımın isim sponsoru olan Beko'yla birlikte forma önünde yer alacağı kaydedildi.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe göğüs sponsorluğu
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