Fenerbahçe'li yıldıza Barcelona talip oldu !

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen ve sezon başında Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan Brad Wanamaker, hem ligde hem de EuroLeague'de gösterdiği başarılı performans ile tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı.



Amerikalı basketbol yazarı David Pick'in iddiasına göre Barcelona, Fenerbahçe Doğuş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wanamaker için resmi teklifini sundu.



Pick'in haberine göre başarılı basketbolcuya Katalan ekibinin 1.7 milyon Euro teklif sunduğu iddia edildi.



Fenerbahçe cephesinin ve Amerikalı savunmacının bu transfer teklifine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.



Brad Wanamaker, bu sezon Fenerbahçe Doğuş formasıyla 11.3 sayı, 3.8 asist ortalamaları ile oynadı.