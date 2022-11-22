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Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer iddiası

Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer iddiası
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Sarı - lacivertli formayla efsaneleşmiş isimler arasında yer alan Jan Vesely'in yeni takımında istediği ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe Beko'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis'in göreve gelişi sonrasında takımda birçok değişim yaşanmıştı.

Basketbolda sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Jan Vesely, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Sarı - lacivertli formayla efsaneleşmiş isimler arasında yer alan Jan Vesely, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Kontratının bitmesinin ardından İspanya ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Jan Vesely'nin yeni takımında istediği ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe Beko'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

Barcelona'da istediği süreyi alamadığı için şikayetçi olduğu öne sürülen Jan Vesely, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada ortalama 17,3 dakika süre aldı. Çek pivot, 8,5 sayı ve 1,5 asist ortalamasıyla oynuyor.

FENERBAHÇE'DE 9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9.9, EuroLeague'de 13.6 sayı ortalamaları yakalamıştı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe jan vesely
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