Fenerbahçe'nin sponsoru battı !

Borajet ile Fenerbahçe arasında sezon başında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalanmıştı. Havayolu şirketi yaptığı açıklamayla uçuşlarına ara verdiğini duyurdu.



Borajet’in internet sitesinde ne mayıs ne de haziran ayında seferi görünmüyor. Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet Havayolları aralık ayında el değiştirmişti. Borajet’i SBK Holding 260 milyon dolara satın aldı.



Havayollarından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir"(Fanatik)