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Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu
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Fenerbahçe Opet, Valerie Garnier ile yollarını ayırdıktan sonra başantrenör görevine Miguel Mendez'i getirdi.

Fenerbahçe Opet, İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı'nı çalıştıran Miguel Mendez ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı’nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. 2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Miguel Mendez’e “Ailemize hoş geldin!” diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

 

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Opet başantrenör Miguel Mendez
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