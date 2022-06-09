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  4. Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yine devirdi

Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yine devirdi

Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yine devirdi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 GALİBİYET YETİYOR
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.

Etiketler fenerbahçe beko anadolu efes
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