Göztepe’de Demba Ba fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları’nı hedefleyen Göztepe, haftayı Antalyaspor galibiyetiyle noktalarken, Senegalli golcü Demba Ba, attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi. Antalyaspor filelerine 2 gol bırakan başarılı oyuncu, Göztepe formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gole imza koyarak taraftarlarının gönlünü şimdiden fethetti.

Son olarak 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta 33. haftada oynanan Gaziantepspor maçında sonradan oyuna dahil olan Demba Ba, o tarihten sonra ilk resmi maçına 5 Şubat 2018 tarihinde oynanan Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında çıkmıştı. Yaklaşık 8 ay resmi maça çıkmamasından dolayı Ba'nın transferine birçok kesim önyargıyla yaklaşırken, deneyimli golcü kendisine güvenen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yüzünü kara çıkarmadı.

Jahovic'i unutturdu

Demba Ba'nın ortaya koyduğu başarılı performans, sarı-kırmızılı taraftarlara eski golcüleri Jahovic'i de unutturdu. Hatırlanacağı üzere Makedon oyuncu ligin ilk yarısını 14 golle tamamladıktan sonra kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.

Demba Ba Göztepe'yi taşıdı !