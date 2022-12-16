Hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal edildi

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'a 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezaların 6 ayı aşması nedeniyle Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TBF Disiplin Kurulu kararları, federasyonun internet sitesinde yayınlandı.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesinin 1, 5 ve 6. bendleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın hakemlik lisansı iptal edildi. Tek seferde 6 aydan fazla ceza alan hakemlerin lisansı ilgili yönetmeliğe göre iptal ediliyor.

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırmıştı.

Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Bursaspor Başkanı Sezgin Sezer, mesajlaştı ve bu mesajlardaki ifadeleri sebebiyle disiplin kuruluna gönderildiği iddia ediliyordu.

Erşan Kartal'a ceza verilen Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29. maddesinin bentler şöyle:

MADDE 29 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TBF’nin saygınlığını zedeleyen ya da basketbolun değerini düşüren basketbolcu ve kulüp görevlilerine 1 ila 3 müsabakadan men ile en üst erkekler basketbol ligi için 15.000.-TL’den 75.000.-TL’ye kadar, en üst kadınlar basketbol ligi ve en üst erkekler basketbol liginin bir alt ligi için 5.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, diğer büyükler ligleri için 1.500.-TL’den 7.500.-TL’ye kadar, alt yaş kategorileri için 500.-TL’den 2.500.-TL’ye kadar para cezası verilir.

(5) Basketbolcular, kulüp görevlileri ya da yöneticileri tarafından; her türlü iletişim araçları, sosyal medya, basın yayın organı ve sair şekilde bir müsabakaya ilişkin olarak müsabaka görevlileri ile irtibat kurulması halinde ihlal gerçekleşmiş sayılır ve verilecek ceza bir kat oranında artırılır. Müsabaka görevlilerinin kendileri ile kurulan bu kapsamdaki iletişimi bildirmemiş olmaları halinde de, kendileri açısından ihlal gerçekleşmiş sayılır.

(6) İhlalin failinin müsabaka görevlisi veya resmi görevli olması halinde, 60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası verilir