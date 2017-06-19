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  4. 19 Haziran 2017 19:53

Haluk Yıldırım: Madalya alacağımıza inanıyorum

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: ‘Madalya alacağımıza inanıyorum’ şeklinde konuştu.

Haluk Yıldırım: Madalya alacağımıza inanıyorum
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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında grubundaki son maçında Belarus’u 88-74 yenerek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımın iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

“Birinciliği zaten garantilemiştik. Çok şükür herhangi bir sakatlık problemi yaşamadık. Muhtemel rakiplerimiz bu akşam belli olacak. Rakibe göre iki gün hazırlanacağız. İnşallah ilk 4’de kalıp, Dünya Şampiyonası’na gitmeyi garantileyip, madalya şansımızı artıracağız. Çok ümitliyim takımdan. Madalya alacağımıza inanıyorum.

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Başkanımız ve yönetim kurulumuz da Perşembe günü burada olacak. Hep beraber bu sevinci yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan çeyrek finale hazır olacağız.”

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