Harlem Globetrotters, 1 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de!

S Sport Plus’ın medya sponsoru olduğu dünyaca ünlü basketbol şovu, bu sene İstanbul ve Ankara’daki basketbol severlerle buluşacak.

Harlem Globetrotters, bu yıl daha önce hiç görmediğiniz bir oyunla geliyor! En sevdiğiniz Globetrotters yıldızları, dünyanın en çok kazanan takımına karşı amansız bir mücadele verecek olan Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada, inanılmaz basketbol yeteneklerini, muhteşem atletizmlerini sergilerken, herkese oyun boyunca eğlenceli vakit geçirtecekler.

Yüzüncü yıl dönümüne yaklaşan Harlem Globetrotters, dünyada basketbol sevgisinin yayılmasına büyük katkıda bulunmuştur. Harlem Globetrotters, sanatvari atletizmleri ve benzersiz hareketleriyle, seyircilere başka hiçbir yerde yaşayamayacakları eşsizlikte bir tecrübe sunuyor.

Harlem Globetrotters 10 Ekim’de Ankara’da Ankara Arena’da ve 12 Ekim Perşembe günü İstanbul’da Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Basketbol severler bu müthiş basketbol şovunun biletlerini Biletinial.com üzerinden satın alabilecekler.