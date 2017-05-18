Hidayet Türkoğlu’ndan Final Four yorumu

2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi, Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenlendi. Birçok ülkeden 400’e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile Sergio Llull basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncesinde ise Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu’nun ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu söz aldı.

“Final Four organizasyonu çok başarılı bir organizasyon olacaktır”

Türkiye’nin bir basketbol ülkesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Türkoğlu, “Ligimiz Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Büyük bir organizasyona ev sahipliği de yapıyoruz. Güzel şehrimiz İstanbul’da burada organizasyona ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe’de bu olağanüstü organizasyonun parçası da olacak. Euroleague’e katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Final-four organizasyonu çok başarılı bir organizasyon olacaktır. İstanbul’un güzelliğinin de tadını çıkartırsınız umarım” diye konuştu.