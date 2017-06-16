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  4. 16 Haziran 2017 17:35

İtalya Belarus’u rahat geçti

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında İtalya, Belarus’u 80-60’lık skorla mağlup etti.

İtalya Belarus’u rahat geçti
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Çekya’da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başladı. B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da rakipleri olan İtalya ile Belarus karşı karşıya geldi. Mücadeleden İtalya, 20 sayı farkla 80-60'lık skorla parkeden galip ayrıldı.

İtalya'da Giorgia Sottana 20 sayı, 4 ribaund, Cecilia Zandalasini 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele ederek, galibiyeti getiren isimler oldu. Mağlup olan Belarus'ta ise Alex Bentley 13 sayı, 3 asist ve Katsiaryna Snytsina 9 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Belçika son nefeste

D Grubu’nda ise Belçika ile Karadağ kozlarını paylaştı. Muhteşem bir heyecana sahne olan mücadeleyi Belçika 66-64’lük skorla galip gelmeyi bildi. Karadağ’da Angelica Robinson, 19 sayı, 17 ribaundla inanılmaz bir performans sergilese de yenilgiyi önleyemedi. Belçika da ise Emma Meesseman, 18 sayı, 7 ribaundla galibiyeti getirdi.

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