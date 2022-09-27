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Kadın basketbolcular canlı yayında birbirine girdi

Kadın basketbolcular canlı yayında birbirine girdi

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali Milli Takımı'nda forma giyen iki basketbolcu canlı yayında birbirine girdi.

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

Etiketler fıba kadınlar dünya kupası basketbol
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