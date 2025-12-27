  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Kadınlar basketbol maçında oyuncular birbirine girdi

Kadınlar basketbol maçında oyuncular birbirine girdi

Güncelleme:

Türkiye Kadınlar Basketbol 1’inci Ligi'nde Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maçın ardından oyuncular arasında kavga çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1’inci Ligi'nin 15’inci haftasında Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol Edip Buran Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile rakip takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, kavgaya müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı. Kavga sırasında kaşı açılan Bodrum Basketbol oyuncu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

‘SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ’

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, “Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

DHA

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı 11:32
Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! 12:51
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti!
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı 16:12
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! 11:44
Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de!
Yılın son seçim anketinde yarış kızıştı: İşte birinci parti 17:51
Yılın son seçim anketinde yarış kızıştı: İşte birinci parti
Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! 11:26
Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti!
Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı 14:40
Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı
Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı 14:17
Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Etiketler kadınlar basketbol maçı mersin kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi 17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da iş yerinde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı