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Kobe Bryant'ın öldüğü kazayla ilgili yeni gelişme

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybettiği kazanın fotoğraflarının sızdırılmasına ilişkin davada mahkemeden karar çıktı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde yaşanan helikopter kazasından fotoğrafları sızdıran polis memurları ile ilgili dava açmıştı. Mahkeme, Vanessa Bryant'ın fotoğrafları sızdıran 4 polis memurunun isimlerini alabileceğine karar verdi.

ABD Bölge Hakimi John F. Walter imzalı kararda; "Mahkeme bu davanın kamuoyu incelemesine ve medyanın ilgisine konu olduğunu kabul etse de davalıların kendi başlarına halkın gizlilik karinesini aşmada yetkin olmadıklarına karar vermiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kobe Bryant, kızı Gianne ve beraberlerindeki diğer 7 kişi ile birlikte basketbol antrenmanına giderken pilot Ara Zobayan'ın kullandığı helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Olay yerine giden polis görevlilerl, enkazdan çektikleri fotoğrafları basına ve sosyal medyaya servis etmişti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, özel hayatın ihlaline giren bu konuda fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili dava açmıştı.

Etiketler kobe braynt helikopter kazası
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