Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !
Cenk Tosun'a 94 milyon TL !
Arda Turan'a büyük tepki
Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !
Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !
TUR 2017'nin ilk etap Bennett'ın !
TUR 2017'nin ilk etap Bennett'ın !
Göztepe'den flaş Jahovic kararı
Göztepe'den flaş Jahovic kararı
"Gece 12’de sucuklu yumurta partisi"
Genç kaleciye Fenerbahçe kancası !
Genç kaleciye Fenerbahçe kancası !
Şenol Güneş'ten Atiba kararı ! Gençlerbirliği maçında...
Şenol Güneş'ten Atiba kararı ! Gençlerbirliği maçında...
Muslera'dan büyük fedakarlık
Muslera'dan büyük fedakarlık
İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları...
İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. 10 Ekim 2017 16:50

Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize gerginliği, Fenerbahçe'nin rakibi Nadejda Orenburg'u da vurdu. Rus takımında forma giyen 2 ABD’li basketbolcunun Türkiye’ye girişi yasaklandı.

Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !
A+ A-

Sputnik'in haberine göre, Fenerbahçe maçı öncesi ABD'li 2 basketbolcu Türkiye'ye alınmadı!

Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında yarın oynanacak olan Avrupa Ligi başlangıç maçı öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Hramkin, "Türk yetkililer ABD'li Emma Cannon ile Brionne Jones'un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak" ifadelerini kullanıldı.

Durumu 'skandal' olarak nitelendiren Hramkin, Avrupa Ligi'ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.

.

Sputnik

basketbol , Emma Cannon , brionne jones , basketbol haberleri , vize
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM