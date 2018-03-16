LeBron James'ten taraftara şok küfür !

NBA’de heyecan dün oynanan maçlarla devam etti. Sezonun şampiyonluk adaylarından Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers’a 113-105 yenilerek 68. maçında 29. mağlubiyetini aldı. Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James’in 35 sayı ile maçın en skorer ismi olması takımını kurtarmaya yetmezken, mücadelenin bir anında taraftarla girdiği diyalog gecenin olayları arasında yer aldı.

Portland Trail Blazers’ın serbest atış kullandığı bir anda ribaund için pozisyon almaya çalışan LeBron James, tribünlerden kendisine laf atılmasına sessiz kalmadı. Bir seyircinin “Hey LeBron… Kyrie nerede?” şeklindeki sorusuna “Annenin evinde” şeklinde yanıt veren LeBron James, daha sonra oyununa kaldığı yerden devam etti. Taraftar ise bu cevabın ardından LeBron James ile uğraşmayı bıraktı.

LeBron pulling out the mama jokes 🤣 pic.twitter.com/Ho391IA6uV — SportsCenter (@SportsCenter) 16 Mart 2018

IRVING İLE ARALARI AÇILMIŞTI

Cleveland Cavaliers’ten ayrılmak istediğini açıklayan Kyrie Irving ile LeBron James’in arası bu nedenle açılmıştı. Takımın sahibi Dan Gilbert’a “LeBron James'in gölgesinden kurtulmak için takas edilmek istediğini” söyleyerek ayrılık kararı alan Irving, Boston Celtics’e gitmişti. Uzun süre gerginlik yaşayan ikili, daha sonra buzları eritmişti.