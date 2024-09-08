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  4. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Milli basketbolcumuz yaşamını yitirdi

Milli basketbolcu İlkan Karaman yaşamını yitirdi

Milli basketbolcu İlkan Karaman yaşamını yitirdi
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Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma terleten eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün çarptığı eski milli basketbolcu İlkan Karaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında 34 yaşındaki eski milli basketbolcu Karaman'ın kaldırımda beklediği öğrenildi.

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti. Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

 

Etiketler İlkan Karaman trafik kazası kaza
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