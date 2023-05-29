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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da saldırıya uğradı

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da saldırıya uğradı
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İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, hırsızların saldırısına uğradı.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya'da hırsızların saldırısına uğradı. El Caso'nun haberine göre motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25.000 dolar değerindeki saatini çaldı.

Pazar sabahı yaşanan olayda Paseo de Gracia'da yürüyüş yapan Sertaç Şanlı, iki motosikletli soyguncunun önünü kesmesi üzerine saldırıya maruz kaldı. Sertaç'a yaklaşan hırsızlar, oyuncunun kolundaki 25.000 euro değerindeki saati çaldı ve olay bölgesinden hızlıca uzaklaştı.

Haberin devamında Şanlı'nın hırsızlık esnasında darbe veya yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

 Milli basketbolcunun polis karakoluna yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Güvenlik kameralarının incelenmesine rağmen hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Etiketler Sertaç Şanlı Milli basketbolcu saldırı
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