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  4. 18 Haziran 2017 15:00

Milli Takım formasız kaldı !

Finallerine ev sahipliği yapacağımız Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi A Milli Basketbol takımı forma sponsorsuz kaldı.

Milli Takım formasız kaldı !
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Adidas firması ile olan forma sponsorluk anlaşması 30 Haziran itibariyle sona erecek. Peki A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ağustos ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda hangi forma sponsoruyla sahaya çıkacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu, Başkan Harun Erdenay döneminde Adidas ile gelecek dönemde bitecek olan anlaşma dolayısıyla Nike firmasıyla da görüşüyor. Ancak daha sonra, "Bu kararı yeni federasyon yönetiminin vermesi daha doğru olur" denilerek konu kapatılıyor.

Adidas ile TBF, 30 Haziran'dan sonra sözleşme uzatmama kararı alıyor. Nike ile yapılabilecek olası anlaşma da rafa kalkıyor.

MASADA PEAK SPORT VAR

Hürriyet'in haberine göre; Tüm bu gelişmelerin sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu, yerli bir tekstil firması ile görüşüyor ancak ortak noktada buluşulamıyor. Şimdi ise TBF, çok sayıda milli takımın da sponsoru olan Peak Sport ile görüşmeler yapıyor.

Söz konusu görüşmelerde belli bir aşama kaydedildiği, ancak henüz tam anlamıyla 'ortaklık' seviyesine gelinmediği öğrenildi. Hemen son bir ihtimalin daha söz konusu olduğunu belirtelim...

Eğer TBF, Peak Sport ile anlaşma sağlayamazsa A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, Avrupa Şampiyonası maçları için formalarını bir tekstil firmasına diktirip 'sponsorsuz' olarak parkeye çıkma ihtimali de bulunuyor.

milli takım , forma , basketbol , sponsor