18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde!

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi.
Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı.
Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında Yunanistan-İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak.