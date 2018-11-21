Periler yenilse de lider

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme B grubu son maçında Türkiye Belarus'a 60-56 mağlup oldu. Milliler bu mağlubiyete rağmen grubunu lider olarak tamamladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Periyot sonuna doğru oyunu dengeleyen Belarus eşitliği yakaladı ve ilk periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta Olcay Çakır'ın etkili oyununa, Belarus Snytsina ile cevap verdi. Soyunma odasına Türkiye 35-32'lik üstünlükle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına Belarus etkili başladı. Ardı ardında sayılar bulan konuk ekip periyotu 45-41 üstünlükle tamamladı. Son periyotta ise çekişmenin geçtiği karşılaşmayı Belarus 60-56 kazandı.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta mücadele edecek. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ognjen Jokic xxx, Zoran Mitrovski xxx, Maka Kupatadze xxx

Türkiye: Asena xx 4, Olcay xxx 14, Melis x 4, Cansu xx 6, Işıl xxx 5, Tuğçe xx, Hollingsworth xxx 8, Tilbe xxx 11, Özge xx, Gamze xx 2, İlayda xx 2

Belarus: Tarasava xx 2, Snytsina xxx 17, Rysikava xx 3, Likhtarovich xxx 10, Ziuzkova xx 3, Verameyenka xx 6, Papova xx 10, Bentley xx 2, Hasper xx 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-32 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 45-46 (Belarus lehine)

