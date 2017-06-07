Galatasaray Negredo'yu bitiriyor !
Rıdvan Dilmen 'e 'İzmir Marşı' tepkisi
Beşiktaş'ta 8 futbolcu gönderiliyor
Son şampiyon Djokovic'e büyük şok !
Son şampiyon Djokovic'e büyük şok !
Yalçın Ayhan’dan veda mesajı
Yalçın Ayhan’dan veda mesajı
Süper Lig'i dördüncü tamamlayıp sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Gal
Süper Lig'i dördüncü tamamlayıp sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Gal
Yusuf Yazıcı'dan 50. yıl açıklaması
Yusuf Yazıcı'dan 50. yıl açıklaması
Emenike'yi o takımda istemedi !
Emenike'yi o takımda istemedi !
Altıordu, onun için öyle bir rakam istedi ki...
Altıordu, onun için öyle bir rakam istedi ki...
Fenerbahçe'de büyük heyecan ! Yarın...
Fenerbahçe'de büyük heyecan ! Yarın...
Kerem Demirbay, Almanya formasını giydi
Kerem Demirbay, Almanya formasını giydi
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Milli Takım
  5. 07 Haziran 2017 19:32

Şaziye İvegin'den iddialı sözler

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Şaziye İvegin, Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuştu.

Şaziye İvegin'den iddialı sözler
A+ A-

A Milli Kadın Takımı, 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası öncesi milliler basın mensupları ile buluştu.Takım kaptanı Şaziye İvegin, bazı takım arkadaşlarının kampa geç katıldığını hatırlatarak, “Sonrasında hazırlanma konusunda hızlı bir sürecimiz oldu. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ve diğer bütün ülkelerde de olduğu gibi bir nesil değişiyor yavaş yavaş. Gençlerde hem basketbol olarak hem de onların büyükleri olarak bir kaynaşma içerisinde. Bizde çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için çok önemli hem kendi adıma hem de takımım adına. Ülkemiz adına da çok önemli bir şampiyonaya gideceğiz. Çünkü burada ilk 5’e girdiğimiz anda seneye Dünya Şampiyonluğu platformuna çıkacağız. İlk hedefimiz bu. İnşallah orada ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme fırsatı elde edeceğiz. Sonrasında da ülkemize bir madalya kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde grubumuzda önemli maçlar oynayacağız” diye konuştu.

“Yolumuza devam etmek istiyoruz”

Bütün takımların madalya hedefiyle turnuvaya geldiklerini ifade eden İvegin, “Bu anlamda da zor mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. İyi maçlar oynayacağız ve inşallah grubu 1’nci bitirip, iki gün dinlenip, tekrardan çaprazları oynayıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

şaziye ivegin , milli takım , basketbol